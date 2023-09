Filippo La Mantia torna al Mercato Centrale di Milano

Filippo La Mantia is back: l'annuncio è stato dato dallo stesso chef siciliano sul suo profilo Instagram: riapre il progetto al Mercato Centrale di Milano che era stato sospeso lo scorso marzo a causa di un repentino dimezzamento del personale che aveva di fatto congelato le attività. Ora i fornelli sono di nuovo accesi per una proposta al momento limitata solamente al pranzo. La proposta? "A base di rock, blues, caponata, crudi di pesce, sfincione e tanto Sud", spiega La Mantia. Qualche piatto? Come riferisce Gambero Rosso, non mancano melanzane, pomodori e agrumi dal sud, parmigiana e lasagne. In previsione anche appuntamenti serali con dj set. Ancora presto per parlare di un servizio serale.