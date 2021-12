Film Commission, la Procura chiede 5 anni per l'imprenditore Barachetti

La procura di Milano ha chiesto al tribunale di Milano di condannare a cinque anni di reclusione l'imprenditore edile Francesco Barachetti, a processo per concorso in peculato ed emissione di false fatture per operazioni inesistenti nel caso Lombardia film commission. "Barachetti non ha dato un contribuito come il 'palo' nelle rapine, ma ha dato un contribuito fondamentale per la riuscita dell'operazione - ha detto il pm Stefano Civardi in un passaggio della sua requisitoria -. Barachetti non e' semplicemente un riciclatore, e' l'imprenditore che fin da subito e' a disposizione per assicurare un ritorno di soldi a Di Rubba e Manzoni e per la sua parte viene pagato profumatamente".

Distratti 800mila euro di fondi regionali

Stando alle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi, Barachetti insieme ad Alberto Di Rubba, ex presidente della fondazione Lfc e gia' direttore amministrativo del gruppo parlamentare della Lega al Senato, e i commercialisti Andrea Manzoni e Michele Scillieri avrebbe partecipato alla distrazione di 800 mila euro di fondi regionali nell'ambito dell'operazione immobiliare del 2017 per l'acquisto di un capannone a Cormano