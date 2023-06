Finale di Champions, Sala sarà a Istanbul: "Mi ha invitato la Uefa"

Invitato dalla Uefa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, interista, sara' a Istanbul per la finale di Champions tra il Manchester City e l'Inter. In citta', invece, sara' allestito il maxischermo al Meazza, scelta che secondo il primo cittadino dovrebbe limitare eventuali problemi di ordine pubblico, specialmente quelli legati al consumo di alcol per strada. Al momento non sono state pensate restrizioni. "Quello che penso avverra' e che va molto bene e' che il maxischermo sara' a San Siro, gia' quello limita di molto il problema", spiega appunto a margine di un evento. "Poi bisognera' vedere come va la partita" scherza, confermando: "Io andro' a Istanbul, ho un invito della Uefa"