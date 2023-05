Financial Times: POLIMI tra le migliori business school del mondo

Il Financial Times conferma POLIMI Graduate School of Management, parte della School of Management del Politecnico di Milano, tra le migliori settantacinque business school del mondo per la qualità dei programmi Executive dedicati a professionisti, imprenditori e aziende. Secondo l'Executive Education Ranking 2023, la business school del Politecnico di Milano migliora il risultato rispetto al 2022, attestandosi al 54esimo posto per i corsi Custom, ovvero i corsi realizzati su misura in partnership con le aziende ed erogati a manager, quadri e impiegati ad alto potenziale, e alla 69esima posizione per l'offerta formativa relativa ai programmi Open (dedicati a senior manager e professionisti che scelgono autonomamente il proprio percorso di formazione).

Se si considerano solo le scuole legate a università "tecniche", POLIMI Graduate School of Management si conferma in top 10 in Europa

Se si considerano solo le scuole legate a università "tecniche", POLIMI Graduate School of Management si conferma in top 10 in Europa. Relativamente ai corsi Executive Custom, la business school del Politecnico di Milano passa dal 56° posto al 54°, scalando due posizioni rispetto all'anno scorso. Tra i parametri considerati, POLIMI Graduate School of Management continua a distinguersi in particolare per il livello dei programmi con clienti internazionali, dove la Scuola consolida la sua posizione tra le prime 20 istituzioni al mondo, e delle partnership con altre business school dove si conferma tra le prime 15 al mondo. Per quanto riguarda i programmi Executive Open, spiccano invece i parametri relativi al gender balance nelle proprie aule e all'internazionalità dei propri percorsi.