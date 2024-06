Finanzieri precipitati in montagna, l'autopsia: volo da 250 metri

I tre giovani del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono morti a causa di "politraumatismi dovuti alla precipitazione da 250 metri di altezza". E' questo, a quanto apprende l'AGI, l'esito delle autopsie svolte sabato sui corpi di Simone Giacomelli, Luca Piani e Alessandro Pozzi, che hanno perso la vita per una caduta mentre stavano terminando la salita in cordata della via 'Precipizio degli Asteroidi' in Val di Mello durante un'esercitazione a 1600 metri di altitudine. Gli esami erano stati disposti dalla Procura di Sondrio, guidata da Piero Basilone, che indaga con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Nessun dubbio che si trattato di un incidente, resta da capire se l'attrezzatura fosse eventualmente non idonea ad affrontare una salita cosi' impegnativa. A un certo punto il peso dei militari, tutti esperti di montagna, non sarebbe stato retto dalla cosiddetta 'sosta' e i tre sono caduti nel vuoto.