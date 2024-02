Fine vita, il consiglio lombardo giudica ammissibile la proposta di legge

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha giudicato ammissibile la proposta di legge per regolamentare il Fine vita depositata al Pirellone dall'associazione Luca Coscioni lo scorso 18 gennaio. Adesso il pdl verra' assegnato dal presidente dell'assemblea a una commissione competente e comincera' cosi' l'iter di discussione.

Fratelli d'Italia: "Manteniamo la nostra contrarietà"

"Prendiamo atto di questi aspetti burocratici e procedurali, ma manteniamo la nostra posizione sia sulla illegittimità della trattazione di questo argomento a livello regionale, sia sulla contrarietà nel merito, su cui sosteniamo la cultura della vita": così in una nota il capogruppo di FdI al Consiglio regionale della Lombardia, Christian Garavaglia. "Sosteniamo la cultura della vita come abbiamo fatto in occasione del caso di Indi Gregory quando l'Alta Corte inglese decise lo stop ai trattamenti vitali della piccola, mentre la presidente Meloni fece di tutto per salvarle la vita, concedendole la cittadinanza italiana per consentirle il trasferimento e le cure all'ospedale Bambino Gesù di Roma" ha aggiunto Garavaglia, sottolineando che oggi "l'Ufficio di presidenza della Regione Lombardia si è espresso sulla correttezza burocratica" della proposta.