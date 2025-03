Fine vita, l'appello del Pd lombardo: "Legge nazionale, altrimenti intervenga Regione"

Promuovere una riflessione sul fine vita, tema di estrema attualitàࠥ allo stesso tempo particolarmente divisivo, attraverso un dialogo interdisciplinare con chi si interfaccia giornalmente con i limiti dell’assenza di una legge chiara e precisa e un confronto con la sfera politica italiana.

Questo l’obiettivo dell’evento dal titolo “Riflessioni sul fine vita. La necessità di una legge”, organizzato dal Gruppo PD Lombardia e svoltosi oggi presso Palazzo Pirelli alla presenza, tra gli altri, del Senatore Alfredo Bazoli, del Prof. Augusto Caraceni, Direttore della Struttura Complessa di Cure Palliative Terapia del Dolore e Riabilitazione (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), del Dott. Mario Riccio in rappresentanza dell’Associazione Luca Coscioni e dei consiglieri regionali Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino, capogruppo PD in Regione Lombardia.

Bazoli: "Calendalizzare la proposta di legge sul suicidio assistito"

“Da tempo chiediamo che si calendarizzi la proposta di legge sul suicidio assistito e una prima risposta legislativa a disciplina della questione è arrivata con l’approvazione dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura. Con la consapevolezza che il suicidio assistito sia ad oggi già lecito nel nostro ordinamento dopo una sentenza della Corte Costituzionale, anche in questa legislatura abbiamo proposto lo stesso progetto di legge poiché riteniamo intollerabile che, seppur lecito, nel nostro Paese il suicidio assistito non sia ancora disciplinato” - ha spiegato il Senatore Alfredo Bazoli, relatore del progetto di legge.

“Le persone che chiedono di esser aiutate a morire sono legittimate a farlo ma, in assenza di una disciplina chiara, non si conoscono le procedure, le tempistiche, le modalità di verifica delle condizioni né il personale sanitario è a conoscenza dei propri compiti e responsabilità. In ragione di questo, chiediamo che la politica nazionale possa sollevare la testa dalla sabbia e prendere consapevolezza che la mancanza di una disciplina non garantisce nessuna delle parti coinvolte nella questione. È auspicabile una disciplina nazionale, ma comprendo l’iniziativa regionale toscana davanti all’inerzia del Parlamento nazionale e alla consapevolezza che questo costituisca un danno per tutti.” – ha concluso il Senatore Bazoli.

Majorino: "Se non interviene una legge nazionale, risponda la Regione"



“Oggi la consulta è richiamata a occuparsi del tema del fine vita e come PD Lombardia facciamo un ragionamento molto semplice: ci troviamo davanti a una condizione delicata e drammatica che lascia sole tanto le persone quanto gli operatori sanitari che devono, in questo momento, assumersi delle responsabilità senza un quadro chiaro di regole. Chiediamo quindi che si intervenga con una legge nazionale. Se, però, non si dovesse andare avanti sul piano nazionale, la Regione Lombardia deve assolutamente, come fatto già dalla Toscana, rispondere con un intervento legislativo regionale. Quella di oggi intende essere proprio un’occasione per sollecitare il legislatore a intervenire, perché al momento si avvertono solamente grande vuoto e caos” – ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo PD in Regione Lombardia.