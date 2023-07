Fingono un malore per farsi riportare a Rimini da un'ambulanza. VIDEO

"Point of view: quando sei in campagna e non ci sono mezzi"

"Point of view: quando sei in campagna e non ci sono mezzi". Si erano ritrovati nel bel mezzo del nulla a Coriano e avevano bisogno di fare ritorno a Rimini: due giovane residenti a Milano hanno pensato che il modo migliore per raggiungere la meta fosse fingere un malore e chiamare una ambulanza che effettuasse il trasporto sino al pronto soccorso di Rimini. Detto fatto, i due amici hanno chiamato il 118 filmando tutto con il proprio smartphone, per condividere la bravata su TikTok. Mossa doppiamente incauta perchè il filmato ha contribuito alla denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme nei loro confronti.

Il malore simulato e l'arrivo dell'ambulanza

Come si vede nel video pubblicato dai due ragazzi, uno dei due si sdraia su una panchina fingendo un malore e l'altro chiama i soccorsi. Sul posto arriva l'ambulanza che li ha condotti a Rimini: "Ragazzi siamo al pronto soccorso ci siamo risparmiati la camminata", esclamano trionfanti i due per poi abbandonare la struttura poco dopo.

L'Asl Romagna: "Fenomeni vergognosi ed ingiustificabili"

Ma la verità è facilmente emersa ed è partita la denuncia, come ricostruisce Milano Today. L'Asl Romagna ha diffuso una nota definendo questi fenomeni "vergognosi e in nessun modo giustificabili, che devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura "civica" che ne consenta il più appropriato utilizzo".