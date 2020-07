Finlombarda Spa: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea di Finlombarda Spa nella seduta odierna ha nominato il presidente e i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica per il prossimo triennio: Michele VIETTI (Presidente), Ignazio PARRINELLO e Paola SIMONELLI (componenti). Nominati anche i componenti del nuovo Collegio Sindacale, composto da: Luigi JEMOLI, (Presidente del collegio), Maurizio BOCCA (Componente effettivo), Antonella CHIAMETTI, (Componente effettivo), Elisa BELLONI (Sindaco supplente), Daniele VEZZANI (Sindaco supplente).

‘Ringrazio la Giunta regionale della Lombardia e l’Assemblea di Finlombarda Spa per la fiducia rinnovata. Ora dobbiamo assolvere pienamente al compito di offrire sostegno finanziario alle imprese lombarde per ripartire e guardare avanti’, ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa. Il prof. avv. Michele Vietti è presidente di Anfir, l’Associazione nazionale delle finanziarie regionali e componente del consiglio di ABI. Già Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, è stato deputato per quattro legislature e sottosegretario al Ministero della Giustizia e al ministero dell’Economia e delle finanze. Ha presieduto le Commissioni ministeriali per la riforma del diritto societario e del diritto fallimentare. È professore straordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di economia della Unint - Università degli studi internazionali di Roma.