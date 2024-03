Finse di aiutarla, la violentò in un parcheggio: condanna a 10 anni e 10 mesi

Finse di aiutarla, la violentò in un parcheggio: condannato a dieci anni e dieci mesi

E' stato condannato a 10 anni e 10 mesi dal Tribunale di Milano Imad Bourchich, il 38enne accusato di aver violentato nella notte il 31 marzo e il primo aprile dello scorso anno, una ragazza di 23 anni in un parcheggio sotterraneo in piazzale Einaudi in zona corso Como. Secondo le indagini della pm Francesca Gentilini condotte dalla Squadra mobile Bourchich aveva agganciato la vittima poco prima fuori da un locale nella zona offrendole un aiuto con il cellulare per rintracciare gli amici con cui aveva trascorso la serata. Tuttavia, l'avrebbe portata in un luogo appartato dove aveva predisposto un giaciglio di fortuna e, dopo averla minacciata anche con un coccio di bottiglia, l'ha costretta a subire atti sessuali. Al mattino Bourchich avrebbe poi accompagnato a casa la ragazza, in forte stato di choc. Alla vittima, assistita dall'avvocato Andrea Prudenzano, e' stata riconosciuta una provvisionale di risarcimento da 50mila euro.