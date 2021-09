Fiom Cgil Lombardia: Antonio Castagnoli è il nuovo segretario generale



Con 55 voti a favore e 5 contrari, l'Assemblea generale della Fiom Cgil Lombardia ha eletto Antonio Castagnoli nuovo segretario generale. Lo ha annunciato lo stesso sindacato dei metalmeccanici, spiegando che Castagnoli subentra ad Alessandro Pagano, eletto segretario generale della Cgil Lombardia. Nato nel 1966 a Monza, Castagnoli ha trascorso tutta la sua vita lavorativa e sindacale con la Fiom: da operaio prima, nell'85, in un'impresa artigiana e poi alla Gilera-Piaggio di Arcore (Monza).



"E' proprio alla Gilera, nell'ottobre del '93, che Antonio rafforza la sua militanza sindacale, partecipando in prima persona e organizzando una lunga lotta, con 4 mesi di presidi fuori ai cancelli, contro la decisione della famiglia Agnelli di spostare linee e produzioni presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera" ha precisato in una nota la Fiom Cgil Lombardia, ricordando "una vertenza conclusa positivamente, riuscendo a ottenere, grazie alla lotta, la reindustrializzazione del territorio e la rioccupazione dei lavoratori di tutta l'area industriale". "Poco dopo quella vicenda, nel dicembre del '95, per Antonio Castagnoli inizia l'attività sindacale come funzionario della Fiom Brianza, incarico che mantiene per molti anni e durante il quale ha seguito numerose importanti vertenze in tutto il territorio" si legge ancora nella nota, che si conclude precisando che "con il Congresso del 2014 entra a far parte della segreteria della Fiom Brianza e nel 2019 è eletto in segreteria regionale con l'incarico di responsabile organizzativo".