Fiori d'arancio alla Scala: i primi ballerini Manni e Andrijashenko sposi

Fiori d'arancio alla Scala: il matrimonio dei primi ballerini Manni e Andrijashenko

Fiori d'arancio alla Scala di Milano: i due primi ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono infatti sposati. Da favola il modo in cui lui aveva chiesto la mano di lei... con la collaborazione di Roberto Bolle. L'etoile li aveva infatti invitati ad esibirsi al suo gala Gala 'Roberto Bolle and Friends' all'Arena di Verona, proponendo loro di interpretare il celeberrimo passo a due del balcone tratto da 'Romeo e Giulietta'. E nelle vesti di Romeo, Andrijashenko aveva fatto la sua romantica proposta a Giulietta-Manni. Le nozze nella terra natale di lei, la Puglia. Tra gli ospiti, oltre naturalmente a Bolle, anche la Compagnia di Balletto del Teatro alla Scala di Milano. La coppia tornerà ad esibirsi alla Scala per il Lago dei Cigni in programma il 15 settembre.