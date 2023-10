Fiori d'arancio tra Bonometti e Lara Comi? Rumors

Fiori d'arancio tra Lara Comi e Marco Bonometti? Chissà, a Brescia se ne parla molto e i rumors si dicono certi che i due convoleranno a giuste nozze. I due erano finiti anche indagati insieme per una storia di finanziamento illecito, che però era stata immediatamente archiviata. Bonometti, ai tempi presidente di Confindustria Lombardia, è il presidente e amministratore delegato delle Officine Meccaniche Rezzatesi. Persona stimatissima nel bresciano, sia a destra che a sinistra. Lara Comi, europarlamentare, avrebbe avuto una consulenza dall'azienda di Bonometti che tuttavia - a discapito di quanto avevano ipotizzato in un primo tempo i magistrati - era perfettamente regolare tanto da portare all'archiviazione. Viceversa in primo grado Comi è stata condannata per un altro filone dell'inchiesta Mensa dei Poveri.