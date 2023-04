Fiori danneggiati da Blanco: Amadeus sentito dalla Digos di Milano

Amadeus è stato sentito dalla Digos, lunedì scorso, a Milano, in relazione al caso del danneggiamento degli arredi floreali da parte dell'artista Riccardo Fabbriconi, alias Blanco, durante il festival di Sanremo 2023 di cui Amadeus era conduttore e direttore artistico.

Lo ha confermato oggi la questura di Milano, come riporta l'ANSA. Secondo indiscrezioni giornalistiche Amadeus, che vive a Milano, è stato sentito, su delega della procura della Repubblica di Imperia che indaga sul caso, come persona informata dei fatti. L'ipotesi di reato per Blanco è danneggiamento aggravato.