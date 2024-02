Fleximan colpisce nel Milanese, quattro autovelox abbattuti a Buccinasco

Fleximan arriva anche nel Milanese. Precisamente a Buccinasco, dove nella notte di lunedì 19 febbraio ha abbattuto 4 autovelox appena installati. L'allarme è scattato quando un automobilista ha allertato il 112 dell'abbattimento di un dispositivo in via Meucci. I carabinieri hanno poi scoperto gli altri tre, in via Emilia e via De Amicis. Al momento non vi sono state rivendicazioni per il gesto.

Sindaco di Buccinasco: "Un gesto vile senza rispetto per la vita e per i beni comuni"

Il Comune di Buccinasco non si lascia però intimidire dai blitz e annuncia che i controlli sulla velocità non si fermeranno. Inoltre, il sindaco Rino Pruiti ha definito l’atto vandalico multiplo “un gesto vile ad opera di delinquenti che dimostrano di non avere rispetto per la vita e la tutela delle persone, oltre che per i beni comuni“.

Postazioni potenziate con telecamere e indagini

Le postazioni saranno ripristinate, potenziate e controllate da telecamere. Nel frattempo sono in corso le indagini della Polizia locale e dei Carabinieri di Buccinasco per individuare i responsabili. “Condanniamo con fermezza – dichiara il sindaco Rino Pruiti – i gravi atti vandalici. Non volete rischiare di prendere una multa? Rispettate i limiti di velocità, andate piano, rispettate la vita".