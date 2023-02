Foibe, Sala: "Le ferite non scompaiono. Ma c'è maggiore consapevolezza"

"Tutte le ferite cosi' importanti non si rimarginano mai pero' anche il popolo istriano e della Dalmazia riconosce sempre di piu' che il Paese ha preso consapevolezza. Non era cosi' una decina di anni fa". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della commemorazione con deposizione delle corone di fiori al monumento in ricordo dei Martiri delle Foibe in piazza della Repubblica.

Il sindaco di Milano: " Non mai sentito il bisogno di farmi ricordare che bisogna ricordare la tragedia delle Foibe"

"Come ogni anno siamo qui ed è giusto - ha aggiunto il primo cittadino -. Non mai sentito il bisogno di farmi ricordare che bisogna ricordare la tragedia delle Foibe. Fin dall'inizio dal mio mandato l'ho sentito come un mio dovere. La stele, che e' molta bella, e' stata inaugurata durante il mio mandato, ovviamente con il contributo di tanti. Sono consapevolmente convinto di essere ogni anno qui per ricordare una pagina durissima e bruttissima della storia del nostro Paese. Una, tra le altre, che hanno portato a creare la democrazia in cui oggi viviamo", ha concluso.