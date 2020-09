Fondazione Fiera Milano: protocollo intesa con Samsung Sds Europe



E' stato firmato da Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, e da Jongcheel Im, President di Samsung Sds Europe, il protocollo d'intesa per la digitalizzazione dei servizi di ospitalita' presso la struttura alberghiera di proprieta' di Fondazione, denominata provvisoriamente "Hotel Scarampo" a Milano, che sorgera' in prossimita' dei padiglioni di fieramilanocity. Fondazione Fiera Milano, nell'ambito del programma di investimenti deliberati con il Piano Industriale 2020-2022, ha avviato il progetto per la costruzione di circa 120/180 stanze per l'Hotel Scarampo, al fine di supportare le attivita' congressuali e fieristiche che si svolgono al MiCo - Milano Congressi, e negli spazi di fieramilanocity al Portello.



Samsung nell'ambito del protocollo d'intesa proporra' soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei servizi in hotel, ispirata ai concetti di promozione dell'internazionalizzazione di Milano. Come prima fase esecutiva del protocollo Samsung rilascera' un "concept design" qualificato della infrastruttura di Ict hardware e software per l'Hotel Scarampo. L'accordo prevede inoltre lo sviluppo di ulteriori fasi esecutive, subordinate alla tempistica di realizzazione dell'Albergo di Fondazione Fiera Milano.