Fondazione Cariplo-Comune, torna il sereno. Cambio nella Ccb

Dicono che sia scoppiata la pace tra il Comune di Milano e Fondazione Cariplo. Dopo una vicenda, riguardante il rinnovo degli organi (e dunque la Commissione Centrale di Beneficenza), che era finita anche sui giornali tra dichiarazioni e controdichiarazioni, nelle ultime settimane è tornato il sereno. Anche perché Fondazione Cariplo è il player più importante per il sostegno alla Cultura e al volontariato, e dall'altra parte il Comune è un elemento imprescindibile dell'equazione. Insomma, non poteva che finire così, con un disgelo e un progressivo ritorno alla collaborazione e condivisione piena. Intanto da ottobre andrà individuato il sostituto per la posizione di Mario Vanni, il capo di gabinetto che tra due settimane lascerà il suo posto a Palazzo Marino per una avventura nel settore privato, che sedeva nella Commissione Centrale di Beneficenza in rappresentanza del Comune di Milano, che a questo punto dovrà presentare una terna a Fondazione Cariplo da cui scegliere