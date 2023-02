Fondazione Cariplo: Giovanni Azzone verso la presidenza

Il quinto presidente della storia ormai trentennale della Fondazione Cariplo – scrive il quotidiano il Giornale - sarà Giovanni Azzone, già rettore del Politecnico di Milano. Il presidente uscente Giovanni Fosti […] ha chiuso la partita con due mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del 28 aprile. Un'operazione riuscita grazie alla costruzione del consenso sulla figura di Azzone, che ha già ottenuto 17 via libera sul totale dei 28 membri della Commissione a cui spetta per statuto l'indicazione del futuro presidente, così come quella dell'intero organo direttivo.

Fondazione Cariplo: il meccanismo di cooptazione inaugurato da Guzzetti

Un meccanismo di cooptazione ormai consolidato e studiato a suo tempo da Giuseppe Guzzetti - già presidente dell'ente per 22 anni, dal 1997 al 2019 - per garantire la «stabilità nel cambiamento». E che, di fatto, ha sempre tenuto gli appetiti della politica locale fuori dalle stanze della più grande Fondazione ex bancaria italiana: 8 miliardi di patrimonio, con il 5% di Intesa Sanpaolo e l'1,56% di Cassa Depositi e Prestiti, e una capacità di fuoco di oltre 150 milioni l'anno di erogazioni nei territori di riferimento, in Lombardia e Piemonte orientale.