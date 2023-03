Sala: "Fondazione Cariplo?: Non siamo stati coinvolti..."

Riguardo alla nomina di Giovanni Azzone alla presidenza di Fondazione Cariplo, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha precisato di non aver mai supportato Ferruccio Resta, ma di non aver apprezzato che la Fondazione lo abbia coinvolto soltanto all'ultimo nella scelta sulla nomina. Lo ha spiegato il sindaco da margine dell'inaugurazione, oggi, dell'infopoint sui lavori per il nuovo Policlinico.

Il sindaco: "Io non giudico la scelta e non giudico Azzone, giudico più che mai il processo"

"Sono un po' seccato - ha detto - dal fatto che mi vengano attribuite preferenze diverse, cosa che non corrisponde a realta', ovvero, che io abbia spinto per Resta anziché Azzone. Io non giudico la scelta e non giudico Azzone, giudico piu' che mai il processo, il processo non mi e' molto piaciuto perche' se si vuole un coinvolgimento, una opinione del Comune e del sindaco, lo si fa nei tempi giusti, si manifesta un tema, e cioe' il tema e' insieme immaginare chi puo' gestire una entita' cosi' critica come la Fondazione Cariplo e questa e' una possibilita'. Oppure si decide in autonomia, e la Fondazione e' assolutamente legittimata a farlo, ma non si viene da me l'ultimo giorno, dicendo 'abbiamo ancora dei dubbi, e questi sono i nomi'. E' chiaro che a quel punto non intervengo, non voglio esser parte di una decisione che non e' maturata anche grazie alle mie riflessioni", ha concluso.