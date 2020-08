Fondazione Cariplo: vicepresidente Pessina si dimette dopo post su Meloni

La vicepresidente della Fondazione Cariplo, Paola Pessina, si e' dimessa oggi dopo la pubblicazione su facebook di un post offensivo nei riguardi di Giorgia Meloni. Pessina ha incontrato ieri il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, con cui ha discusso della vicenda. I due, afferma una nota "hanno convenuto che le affermazioni e il linguaggio utilizzati in quella occasione non rispecchino in alcun modo i valori che la Fondazione incarna e l'atteggiamento che ogni giorno pone nel proprio operato, risultando inappropriati soprattutto per chi riveste un ruolo istituzionale. La dottoressa Pessina aveva gia' posto le proprie scuse pubbliche all'on. Meloni, ma, per coerenza e rispetto della Fondazione, ha ritenuto di presentare le proprie dimissioni. Il presidente Fosti ha accolto la decisione con profondo rammarico per tutti gli attori coinvolti, riconoscendo a Paola Pessina, in questa circostanza, la coerenza di chi sa ammettere i propri errori, e la competenza, la passione e la disponibilita' per tutto cio' che ha fatto fino ad oggi, con un importante apporto in numerose iniziative promosse dalla Fondazione".