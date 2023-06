Fondazione Fiera Milano, bilancio 2022: utile pari a 9,7 milioni

Il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano, riunitosi ieri sotto la guida del Presidente Enrico Pazzali, ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 che presenta un utile pari a 9,7 milioni di euro (+67,5% in confronto allo scorso anno) e una crescita del Patrimonio Netto che si attesta a 740,5 milioni di euro, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di + 2,8%, dal 2019 al 2022.

In particolare, cresce anche il Margine Operativo Lordo, che passa da 37,2 milioni di euro del 2021 a 52,6 milioni del 2022, registrando un incremento di 41,6%, così come aumentano il valore della produzione operativa (€ 71,5 mln vs. € 56,6 mln nel 2021, + 26,3%) e il valore aggiunto (€ 57,8 mln vs € 41,7 mln nel 2021, + 38,5%).

Bilancio 2022: informativa economica e di sostenibilità in un unico documento

L’elemento di novità è rappresentato dall’integrazione volontaria nel bilancio 2022 dell’informativa economica con quella di sostenibilità in un documento unico, anticipando la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell’Unione Europea, che sarà in vigore dal 2025 per diffondere quanto più possibile la cultura della trasparenza e della legalità. Fondazione Fiera Milano ha aggiornato la propria analisi di materialità in un'analisi approfondita dei temi più rilevanti in ambito economico, ambientale e sociale e dei relativi impatti connessi alle proprie attività e alla catena del valore.

Il 2022 di Fondazione Fiera Milano

Nel 2022, anno che ha segnato l’inizio del nuovo mandato degli amministratori in carica fino ad approvazione del bilancio 2024, Fondazione Fiera Milano ha proseguito un’intensa attività di promozione di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, valorizzando gli asset di cui è depositaria e consolidando importanti risultati patrimoniali-finanziari e di governance, in uno scenario economico e sociale profondamente mutato a causa del conflitto Russo – Ucraino e a seguito della pandemia da Covid-19.

A cominciare dalla capacità di fare sistema e mettere in connessione i diversi attori pubblici e privati, per dare slancio, attraverso le fiere, alla capacità tutta italiana di combinare innovazione tecnologica, creatività, architettura e progettazione industriale, ma anche per agire in favore della comunità attraverso la realizzazione dei progetti di riqualificazione urbana, il sostentamento alle attività culturali e alle iniziative a forte impatto sociale. Dopo la realizzazione dell’Ospedale in Fiera e del centro vaccinale chiusi recentemente, nel corso dell’ultimo anno, Fondazione Fiera Milano ha dato supporto, attraverso la collaborazione con Fondazione Progetto Arca Onlus, ai rifugiati in fuga dall’Ucraina sia in territorio polacco con l’invio di oltre 170 tonnellate di beni di prima necessità, sia a Milano con la realizzazione di un centro di accoglienza profughi in via Sammartini.