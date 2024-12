Fondazione Fiera Milano, festa con 600 persone fragili: la sorpresa è un mini-concerto di Ghali

Fondazione Fiera Milano, festa con 600 persone fragili negli spazi di Allianz MiCo

Associazione CAF Onlus, Fondazione Asilo Mariuccia, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Fondazione Dynamo Camp, Fondazione l'Albero della Vita, Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia, Fondazione Progetto Arca Onlus e SVS Donna Aiuta Donna: queste alcune delle associazioni con cui Fondazione Fiera Milano ha lavorato nel corso del 2024 e che ha voluto riunire per un momento di condivisione e festa che ha coinvolto 624 persone, di cui oltre 200 ragazzi e bambini.



L'iniziativa, fortemente voluta per regalare una giornata di gioia a famiglie fragili in difficoltà, sostenute da queste otto associazioni, è stata organizzata negli spazi di Allianz MiCo in occasione del Santo Patrono di Milano, perché "Sia una festa per tutti". Un evento benefico che è tornato a rinnovarsi per il secondo anno consecutivo e che è stato possibile realizzare anche grazie alla generosità di associazioni e aziende, per una giornata dallo spirito tipicamente milanese, di restituzione alla città e in particolare alle persone che più hanno bisogno di aiuto. Gli ospiti sono stati accolti dagli allievi dell'Accademia Teatro alla Scala, che hanno eseguito un programma con brani natalizi e grandi classici. A seguire, l'esibizione dell'ospite a sorpresa della giornata, Ghali, che ha cantato tre dei suoi più importanti successi - Niente panico, Casa mia e Cara Italia - coinvolgendo il pubblico e rendendo la giornata ancora più speciale, soprattutto per i più giovani.

Al termine i saluti dell'arcivescovo Mario Delpini curati dal vicario episcopale monsignor Luca Bressan. Il pranzo, curato dall'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG), ha visto un menù appositamente ideato per l'occasione da quattro associati: ad aprire, l'antipasto di Carlo Cracco Uovo soffice, pane croccante alla paprika affumicata, purea di zucca, broccoli e melograno, seguito dai Risoni di semola all'acqua di limoni, olio e provolone del monaco di Peppe Guida; per continuare, il secondo piatto di Cesare Battisti, Pollo di cascina ripieno, melograno, castagne e purea di patate valsesiane, e in chiusura il dolce Coccola d'inverno, con ricotta, castagne e cachi alla vaniglia, di Gianluca Fusto. A

l termine del pranzo, inoltre, ogni partecipante è stato omaggiato del panettone realizzato dallo chef nonché Presidente degli Ambasciatori del Gusto Alessandro Gilmozzi. A servire i piatti, anche quest'anno, i volontari di Fondazione Fiera Milano e Gruppo Fiera.