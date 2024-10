Fondazione Fiera Milano: Pazzali non si dimette

Enrico Pazzali non si dimette. E' quanto emerge dalla riunione del Comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano tenutasi questa mattina alla luce dell'inchiesta sui dossieraggi che vede coinvolto ed indagato anche il presidente. La situazione resta naturalmente in evoluzione: ad inizio seduta Pazzali ha condiviso una propria informativa con il consiglio generale. Quindi il Comitato esecutivo è stato sospeso per ulteriori approfondimenti tecnici e si stima che la seduta sarà chiusa entro domani.

Fontana: "Stupito dalla vicenda. Passo indietro da Pazzali? Ne parlerò con Sala"

Nel frattempo della situazione ha parlato stamani anche il governatore lombardo Attilio Fontana: "Da presidente di Fondazione Fiera Pazzali ha svolto un lavoro eccellente, un ruolo che ha consentito alla Fondazione di diventare una parte fondamentale della nostra città e della nostra Regione". "Pensate all'ospedale in Fiera durante il Covid, all'accordo con la Rai, e alle questioni delle Olimpiadi" ha continuato il governatore parlando con i giornalisti. Fontana ha proseguiti: "Di questa faccenda sono stupito perché io non sapevo assolutamente nulla, di queste iniziative e di queste attività", in riferimento al presunto dossieraggio ad opera di Equalize, società di cui Pazzali è socio di maggioranza. Quanto all'ipotesi di chiudere passo indietro a Pazzali Fontana ha aggiunto: "Ne parlerò col sindaco Sala, ci dovremo incontrare perché la nomina è stata fatta in maniera congiunta".