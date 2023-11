Fondazione Fiera Milano, Pazzali vicepresidente di Ufi

A Fondazione Fiera Milano la Vice Presidenza di UFI, l’organizzazione mondiale delle Fiere

Enrico Pazzali, dal 2019 Presidente di Fondazione Fiera Milano, è stato eletto tra i 16 componenti dell'Executive Committe e assume la carica di Vice Presidente di UFI – The Global Association of the Exhibition Industry, l'associazione globale che rappresenta il settore fieristico. La nomina è stata formalizzata in occasione del 90° Congresso UFI, che si sta svolgendo in questo giorni a Las Vegas. Gli altri Vice Presidenti dell’organizzazione sono espressione di Gran Bretagna, Cina, Singapore e Hong Kong. Pazzali è stato recentemente riconfermato anche nel Board of Directors di UFI. Il mandato avrà durata triennale.

Ufi, l'associazione di riferimento degli organizzatori di fiere

UFI è l'associazione globale di riferimento degli organizzatori di fiere, dei gestori dei centri espositivi, delle principali associazioni nazionali ed internazionali del settore fieristico e dei loro partner. L'obiettivo principale di UFI è rappresentare, promuovere e sostenere gli interessi dei suoi associati e del settore fieristico nel suo complesso. UFI raccoglie più di 820 associati da oltre 85 paesi nel mondo e rappresenta direttamente più di 50.000 persone. Più di 1.000 fiere internazionali hanno ricevuto la certificazione di UFI Approved Event, garanzia di qualità per visitatori ed espositori