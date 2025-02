Fondazione Italiana Accenture ETS nel Creativity Pioneers Fund di Moleskine Foundation ETS

Fondazione Italiana Accenture ETS, fondazione d'impresa nata nel 2002 come espressione della responsabilità sociale di Accenture Italia, annuncia il suo ingresso come Funding Partner nel Creativity Pioneers Fund di Moleskine Foundation ETS, organizzazione non profit impegnata in solidarietà sociale, sviluppo dell’istruzione, formazione e accesso all'informazione. Istituito nel 2021, il Creativity Pioneers Fund è un fondo globale che raccoglie oltre 30 partner co-finanziatori, tra cui fondazioni, istituzioni e aziende del settore privato e offre supporto finanziario illimitato a organizzazioni non profit in tutto il mondo, le cosiddette Creativity Pioneers, che utilizzano la creatività come motore di trasformazione per affrontare sfide sociali e ambientali. Il fondo promuove un modello di collaborazione e di ecosistema di supporto tra tutti i partner.

Un modello di collaborazione sistemica

La partnership tra Fondazione Italiana Accenture ETS e Moleskine Foundation ETS si fonda su un modello di collaborazione sistemica, capace di ampliare significativamente le rispettive mission e di generare un impatto tangibile e duraturo sui territori di riferimento. Questo approccio sinergico si concretizza in azioni congiunte e complementari, volte a sostenere le persone in stato di svantaggio economico e sociale, e nell'integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate per ottimizzare l’efficacia e l’impatto delle iniziative di interesse comune: Fondazione Italiana Accenture ETS, infatti, mette a disposizione del Creativity Pioneers Fund la sua piattaforma digitale idea360, pensata per supportare sia le organizzazioni del Terzo Settore, sia le aziende che intendono intraprendere azioni di responsabilità sociale, lungo tutto il ciclo di vita dei loro progetti, dalla progettazione alla gestione fino alla verifica dei risultati. Attraverso l’utilizzo di idea360, il Creativity Pioneers Fund potrà beneficiare di un approccio data-driven, ottimizzando l'allocazione delle risorse, semplificando i processi di gestione e massimizzando l'impatto delle iniziative supportate.

Nell'ottica di una stabile alleanza pluriennale, le due Fondazioni intendono contribuire attivamente alla crescita di un movimento globale di trasformazione sociale, fornendo supporto concreto a progetti e organizzazioni che si distinguono per la loro capacità di produrre un cambiamento positivo e misurabile all'interno delle comunità in cui operano.

Torre (Fondazione Italiana Accenture ETS): "Accelerare la transizione digitale del Terzo settore"

“Questa collaborazione segna un passo significativo nella nostra missione di accelerare la transizione digitale del Terzo Settore, incrementando l'efficacia e l'efficienza delle risorse impiegate. Siamo entusiasti di entrare a far parte di una coalizione orientata al successo di progetti a favore del cambiamento sociale, fornendo la nostra solida base tecnologica per il loro sviluppo", ha dichiarato Simona Torre, Direttore Generale di Fondazione Italiana Accenture ETS.

Sanneh (Moleskine Foundation): "Mappare e e analizzare la crescita del settore della Creatività per la Trasformazione Sociale"

Adama Sanneh, CEO di Moleskine Foundation, ha aggiunto: “Siamo molto felici di questa collaborazione e di accogliere Fondazione Italiana Accenture ETS nella coalizione internazionale del Creativity Pioneers Fund. La piattaforma digitale idea360 renderà ancora più inclusivo l’accesso alle candidature per le diverse opportunità dedicate ai changemakers creativi di tutto il mondo, e ci aiuterà a continuare a mappare e analizzare la crescita di tutto il settore della Creatività per la Trasformazione Sociale.”