Fondazione Maimeri, I Sette Messaggeri chiude con Dialogo sul Nuovo Inizio

A conclusione del ciclo di incontri de I Sette Messaggeri, con cui Fondazione Maimeri ha inteso accompagnare il tempo della ripartenza dopo il lockdown, lunedì 21 settembre alle 18.30, il Giardino di Triennale di Milano ospiterà una conversazione tra Andrea Dusio, ideatore e conduttore degli incontri, il presidente di Triennale Stefano Boeri, l'imprenditore Brunello Cucinelli, il professor Camillo Ricordi, Direttore del Diabetes Research Institute dell’Università di Miami (in collegamento dagli Stati Uniti), Michela Cella, professore associato di Economia Politica presso l'Università di Milano Bicocca e Gianni Maimeri, presidente della Fondazione Maimeri.

Il Dialogo sul Nuovo Inizio avrà come topics le nuove configurazioni dell'economia, del lavoro, della scienza, dell'abitare. Nel momento in cui sembriamo sospesi tra il tentativo di definire il New Normal e la Post-Realtà in cui ci stiamo muovendo, potenti direzioni di cambiamento sembrano suggerire l'opportunità di rifondare la nostra convivenza su nuove idee, nuovi spazi, nuove aspirazioni. Questa cultura del nuovo, la conoscenza di ciò che non c'è ancora, è la sfida più affascinante che abbiamo davanti, perché si fonda su materiali e immaginario che appartengono alla nostra storia profonda, ma che i paradigmi di sviluppo che abbiamo seguito sino a pochi mesi avevano parzialmente accantonato. Se il New Normal appare meramente come un sistema di costrizioni con cui siamo costretti a convivere, occorre immaginare il suo superamento.