Fondazione Milano-Cortina, Grana Padano sponsor

Nuova partnership per la Fondazione Milano Cortina 2026 che oggi annuncia la presenza del Consorzio Grana Padano tra gli sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Renato Zaghini, Presidente del Consorzio di tutela, ha detto che per Grana Padano "è una grande emozione far parte della squadra dei sostenitori del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Milano Cortina 2026 sarà un evento unico e irripetibile e un motivo di grande orgoglio per il nostro Paese

Milano Cortina 2026 sarà un evento unico e irripetibile e un motivo di grande orgoglio per il nostro Paese", ha sottolineato. Per Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI, "con Grana Padano si consolida un'amicizia che va avanti da anni e che conferma l'impegno di questa prestigiosa realtà italiana a sostegno dello sport".

Varnier: "Ingresso particolarmente significativo"

Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, ha spiegato che "l'ingresso di Grana Padano nella famiglia degli sponsor Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 è particolarmente significativo per i tanti punti in comune che ci uniscono. Anche noi, come il Consorzio, siamo impegnati a promuovere le eccellenze che definiscono l'impronta inconfondibile del nostro Paese".