Fondazione Milano-Cortina, Novari davanti ai pm: mai preso soldi

Fondazione Milano-Cortina, Novari davanti ai pm

Vincenzo Novari, ex ad della Fondazione Milano-Cortina 2026, davanti ai pm di Milano Francesco Cajani e Alessandro Gobbis. Novari è indagato nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta sull'affidamento, tra il 2020 e il 2021, degli appalti per i servizi digitali. Nell'inchiesta sono indagati anche l'ex dirigente della Fondazione Massimilano Zuco e l'imprenditore Luca Tomassini di Vetrya e Quybit, le due società che vinsero gli affidamenti da quasi 1,9 milioni di euro. Intanto, riferisce Ansa, si indaga anche per abuso d'ufficio per le assunzioni, anche nel periodo tra il 2019 e il 2022, di persone a lui legate, o legate al mondo della politica e dello sport. Accertamenti sono in corso anche su altri affidamenti sospetti e sui rapporti contrattuali tra Fondazione e Deloitte (le società non sono indagate).

Fondazione Milano-Cortina, Novari: mai preso soldi

Ha negato le accuse di corruzione e turbativa, spiegando di non aver mai preso soldi o altre utilità, né di aver accettato promesse di denaro, per assegnare gli appalti per i servizi digitali, Vincenzo Novari è stato interrogato per oltre 9 ore dai pm Milano. L'interrogatorio in Procura a Milano è terminato poco prima della mezzanotte. Novari ha anche respinto l'accusa di aver pilotato gli affidamenti. L'interrogatorio ha anche affrontato il capitolo delle assunzioni nella Fondazione di persone legate alla politica.