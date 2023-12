Ferruccio Resta nominato Presidente di Fondazione Politecnico di Milano

Resta nominato Presidente di Fondazione Politecnico di Milano

Nuovo incarico di rilievo per Ferruccio Resta all'interno dell'Ateneo. Già Rettore dal 2017 al 2022 viene ora nominato Presidente di Fondazione Politecnico di Milano. Resta , anche Presidente di MOST, Centro nazionale per la mobilità sostenibile, della Fondazione Bruno Kessler e componente esperto della Struttura tecnica di missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subentra ad Andrea Sianesi in carica dal gennaio 2020.

Resta prende il timone di una realtà dinamica e in crescita che, proprio quest'anno, celebra 20 anni di attività all'insegna dell'innovazione tecnologica, dell'internazionalizzazione e dello sviluppo imprenditoriale. Fondazione Politecnico di Milano oggi è diventata una delle realtà più importanti a fianco del Politecnico di Milano. A dirlo sono i numeri: un network composto da oltre 2500 partner, gestendo nel 2023 più di 235 progetti che hanno generato un valore economico nello stesso anno di circa 100 milioni di euro. Tra il 2020 e il 2023, invece, gli investimenti cumulati delle startup incubate e accelerate in PoliHub ammontano a 168 milioni di euro e solo nel 2023 maggiori di 101 milioni di euro, più del 10 per cento degli investimenti totali in Italia.