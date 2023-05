Fondazione Stelline di Milano: due incontri sulla libertà di stampa

In occasione del #worldpressfreedomday, Fondazione Stelline patrocina insieme all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ospita due momenti di formazione dedicati alla libertà di stampa,testimoniando la propria vocazione per il dibattito civile e l’attenzione per la tutela dei diritti

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa – che si celebra ogni anno il 3 maggio per riaffermare questo diritto fondamentale, per difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e per ricordare tutti i giornalisti uccisi nell’esercizio della loro professione – Fondazione Stelline, che ha nella propria vocazione il dibattito civile e l’attenzione per la tutela dei diritti, patrocina insieme all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ospita due momenti di formazione: Mafie, enti locali e libertà giornalistica e Minacce alla libertà giornalistica: diffamazione e Slapp.

Il World Press Freedom Day

Il World Press Freedom Day è stato istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, a seguito della Raccomandazione adottata nel 1991 dalla Conferenza Generale dell’UNESCO – tuttora fortemente impegnata nella protezione della libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti –, che aveva risposto all’appello dei giornalisti africani e alla loro storica Dichiarazione di Windhoek sul pluralismo e sull’indipendenza dell’informazione.

Gli incontri alla Fondazione Stelline di Milano

Il primo corso dal titolo Mafie, enti locali e libertà giornalistica si terrà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e saranno presenti all’incontro i relatori: Riccardo Sorrentino, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e giornalista de Il Sole 24 Ore; Andrea Carnì, osservatore sulla Criminalità organizzata – Università Statale di Milano; Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio e coordinatore regionale di Avviso Pubblico; Bruna Albertini, magistrato; Guido Camera, avvocato e presidente dell’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO.; modera Luca Rinaldi, giornalista di Milano Today.

La giornata proseguirà con un secondo appuntamento dal titolo Minacce alla libertà giornalistica: diffamazione e Slapp, che si terrà dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

I relatori di questo secondo incontro saranno: Riccardo Sorrentino, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e giornalista de Il Sole 24 Ore; Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline e giornalista; Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano; Guido Camera, avvocato e presidente dell’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO.; Rossella Vignola ricercatrice dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa; modera Francesco Gaeta, giornalista.

L’iniziativa è promossa e patrocinata da Fondazione Stelline in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

GLI INCONTRI

3 maggio, ore 10.00-13.00

MAFIE, ENTI LOCALI E LIBERTA’ GIORNALISTICA

3 maggio, ore 14.30-17.30

MINACCE ALLA LIBERTA’ GIORNALISTICA: DIFFAMAZIONE E SLAPP