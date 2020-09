Fondi Lega: al via interrogatori di garanzia di due degli arrestati

Sono iniziati, davanti al gip di Milano Giulio Fanales, gli interrogatori di garanzia di garanzia di due commercialisti arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission. Oggi saranno sentiti Alberto Di Rubba (direttore amministrativo del Carroccio al Senato) e Andrea Manzoni (revisore contabile della Lega alla Camera), indagati a vario titolo per peculato, turbata liberta' nella scelta del contraente e sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte.

Gli altri due indagati arrestati giovedi' scorso, Michele Scillieri e Fabio Barbarossa, hanno deciso di non presentarsi, avvalendosi della facolta' di non rispondere. I fatti contestati risalgono al biennio 2016-2018. Al centro dell'inchiesta c'e' un immobile di Cormano, intestato a una societa' in liquidazione, la Paloschi srl. Il valore del bene viene sottratto al fisco, visto che il capannone (400 mila euro) non compare nell'elenco delle proprieta' che l'azienda deve stilare in quanto gravata da diversi debiti con l'erario. Il bene e' poi passato nella disponibilita' dell'immobiliare Andromeda, che lo avrebbe venduto per 800 mila euro alla Lombardia Film Commission, la quale a sua volta aveva ricevuto dalla Regione un milione di euro per l'acquisto.