Lega: il giro dei soldi. Un mln e 350 mila euro, dal partito ai commercialisti

L'inchiesta sulla compravendita del capannone della Lombardia Film Commission a Cormano che ha portato all'arresto di tre commercialisti in orbita Lega, si allarga a macchia d'olio. Agli atti del provvedimento finiscono 1 milione e 350 mila euro, soldi - si legge su Repubblica - che per i pm che indagano sarebbero passati dalle casse del partito ai tre commercialisti, attraverso l’ex direttore della Ubi di Seriate, Ghilardi. Che ora rivela: “Ho sempre insabbiato tutto”. La caccia che viene condotta dai magistrati di tre procure al possibile tesoro nascosto dei leghisti passa anche attraverso Marco Angelo Ghilardi, incastrato dalle intercettazioni telefoniche. "Mi han sospeso… mi han sospeso per te (Di Rubba ndr) e Manzoni, ho 47 pagine su cui devo rispondere tra sette giorni".

La Guardia di Finanza - prosegue Repubblica - ha scoperto un grosso flusso di denaro. Al solo studio Dea, dei commercialisti, arrivarono dai leghisti circa 700mila euro dal primo gennaio 2015 al 21 ottobre 2018. Più precisamente, 591 mila li diede la Lega Nord, 47.200 la Lega per Salvini, oltre 57mila la Pontida fn. Vennero definite “consulenze”. Ma altre “consulenze” cospicue approdano nelle casse del solo Andrea Manzoni: 183 mila euro dalla Lega nord, 10 mila dalla Lega per Salvini e 45 mila da editoriale Nord. Poi c’è lo studio Cld (sempre dei commercialisti): riceve 296 mila da Lega nord, 49 mila da Radio Padania, 12.200 da Editoriale nord, 8.540 da Pontida fn, 48.800 da Francesco Baracchetti. Solo fermandosi qui, c’è un milione e 350mila euro che passa dalla Lega a quelli che, in fondo, sono tre professionisti “interni”: e tutti questi movimenti di denaro approdano nella piccola banca grazie a Ghilardi e al suo ex amico Di Rubba. E spunta anche un conto corrente segreto del tesoriere della Lega Centemero.