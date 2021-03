Fondi Lega, fallita la società messa in piedi dai contabili

E' stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano la 'New Quien', una delle societa' della galassia messa in piedi - secondo le accuse - dal 'trio' di contabili vicini alla Lega. La societa', "riconducibile ad Andrea Manzoni, era gravata da debiti tributari e previdenziali per oltre 460mila euro", come si legge negli atti dell'indagine. Liquidatore della societa' era Luca Sostegni, il primo ad essere fermato nell'inchiesta Lombardia Film Commission, coordinata dal pm Stefano Civardi e dall'Aggiunto, Eugenio Fusco. Era stato lui, secondo l'indagine, a minacciare di "adire a vie legali con riferimento alle illegittime modalita' con cui era stato sostituito in carica di liquidatore" e ad usare l'arma di ricatto per farsi pagare 30mila euro da Manzoni, Di Rubba (entrambi con incarichi per il Carroccio in Parlamento) e Scillieri, dopo che era stato portato a termine l'affare Lfc. Proprio di Scillieri era considerato 'testa di legno' Sostegni, il primo anche a patteggiare 4 anni e 10 mesi. Patteggiamento da 3 anni e 8 mesi, per i reati di turbata liberta' nella scelta del contraente e peculato, siglato anche dal commercialista Scillieri (nel cui studio fu registrata la Lega per Salvini Premier); mentre Manzoni e Di Rubba hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato.

Il capannone di Cormano, per cui la Lombardia Film Commission ricevette un finanziamento da un milione di euro dalla Regione, ne valeva - secondo gli inquirenti - appena 400mila: secondo le ipotesi la plusvalenza sarebbe stata spartita tra i tre, per poi far finire una quota anche alla Lega. Chi otteneva finanziamenti e appalti - emerse da alcuni interrogatori - doveva infatti retrocedere al partito una quota pari a circa il 15%. Con il fallimento della societa' potrebbe aprirsi un'indagine per bancarotta fraduolenta: l'ipotesi in questo caso sarebbe che la 'New Quien' come gia' avvenuto per la 'Paloschi srl', iniziale proprietaria dell'immobile di Cormano e liquidata anche questa da Sostegni, sia stata svuotata per sottrarre il patrimonio agli occhi del Fisco con cui era indebitata.