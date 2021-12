Fondi Lega: i pm di Genova passano gli atti a Milano

Dai pm di Genova sono arrivati ai colleghi di Milano gli atti di alcuni filoni dell'indagine sui 49 milioni di euro di rimborsi elettorali ricevuti dall'allora Lega Nord tra il 2008 e il 2010 e poi - secondo l'accusa - trasferiti in parte all'estero. Le carte dei faldoni trasmessi dovranno essere ora esaminate dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, titolari dell'inchiesta sul caso 'Lombardia Film Commission' e su presunte irregolarita' nella gestione di fondi da parte del Carroccio, per accertamenti su eventuali illeciti. Tra gli atti consegnati dalla procura del capoluogo ligure anche quelli relativi al versamento di 450 mila euro in vista delle elezioni regionali del 2013 dall'associazione "Maroni Presidente" alla Lega Nord. Una vicenda per cui risulta indagato con l'ipotesi di riciclaggio l'allora presidente dell'ente Stefano Bruno Galli.