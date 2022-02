Fondi Lega: pm Milano chiede condanna a 8 mesi per il deputato Centemero

Fondi Lega: chiesti 8 mesi al tesoriere Centemero

La procura di Milano ha chiesto di condannare a 8 mesi il tesoriere della Lega e deputato Giulio Centemero imputato per un presunto finanziamento illecito da 40mila euro concordato, tra il 2015 e il 2016, con il patron di Esselunga Bernardo Caprotti (morto nel 2016). Secondo la ricostruzione dell'accusa il finanziamento di Caprotti, destinato in origine all'associazione "Piu' voci" di cui Centemero era legale rappresentante, sarebbe stato invece incassato dal Carroccio per rimpinguare le casse di Radio Padania. L'udienza con l'intervento della difesa di Centemero e' previsto per il prossimo 14 febbraio.

Prima della requisitoria del pm Stefano Civardi, la difesa di Centemero ha depositato delle dichiarazioni spontanee scritte del deputato della Lega, impegnato oggi a Roma per i lavori della commissione Finanze della Camera.