Fondi Lega: pm Milano interroga in carcere Sostegni

Fondi Lega-Lombardia Film Commission, Pm Milano interroga in carcere Sostegni



Luca Sostegni, il presunto prestanome fermato a luglio nella vicenda della compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano, nel Milanese, sara' interrogato oggi, a partire dalle 9 e 30, nel carcere di San Vittore dai pm Eugenio Fusco e Stefano Civardi. E' accusato di peculato ed estorsione nell'indagine che vede indagati anche tre commercialisti vicini alla Lega.



Nello scorso interrogatorio del 3 luglio, Sostegni aveva ammesso di aver chiesto denaro ai tre cprofessionisti - Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scilieri - precisando che era un suo diritto riceverli e non come un'estorsione in cambio del silenzio sull'operazione.