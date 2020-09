Fondi Lega, Salvini: conto che anche nuova inchiesta finisca nel nulla



"Due dei commercialisti li conosco come padri di famiglia. Sono assolutamente tranquillo, non commento le indagini e auguro buon lavoro ai giudici. Sono anni che cercano soldi dalla Russia in Svizzera ma non ci sono: i soldi che la Lega incassa sono certificati. Conto che anche questa inchiesta finisca nel nulla". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Porta a Porta in onda ieri stasera, a proposito dell'inchiesta sulla Lombardia film commission.



Michele Scilleri, uno dei tre commercialisti vicini alla Lega finito ai domiciliari per l'indagine su Lombardia Film Commission, sarà ascoltato venerdì 18 settembre dai pm milanesi che indagano sulla vicenda. Scilleri potrebbe così rompere il silenzio. Assistito dall'avvocato Massimo Di Noia, ieri non si è presentato all'interrogatorio di garanzia avvalendosi della facoltà di non rispondere. Scelta opposta, invece, per gli altri due commercialisti ai domiciliari - Alberto Di Rubba, ex presidente di Lombardia Film Commission e direttore amminisitrativo della Lega al Senato, e Andrea Manzoni revisore dei conti del Carroccio alla Camera - che davanti al gip Giulio Fanales hanno respinto le accuse. A tutti sono contestati a vario titolo i reati di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in riferimento alla presunta compravendita gonfiata della sede di Lombardia Film Commission che avrebbe garantito ai tre commercialisti un incasso di 800mila euro di fondi pubblici. L'operazione che ruota intorno al capannone di Cormano è indicata quasi "come marginale nella segnalazione di operazione sospetta del 19 maggio 2020" e "rimangono sicuramente da esplorare altri ancor più delicati settori in cui il 'pool' di commercialisti ha impiegato la propria professionalità", scrive la procura.