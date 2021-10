FDI, campagna elettorale 'in black'. Bufera sul sistema delle "lavatrici"

Fondi neri Fdi, esposto di Europa Verde: chiarezza sulle lavatrici del partito

"L’inchiesta di Fan Page sulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Milano e’ sconvolgente. Nel servizio il parlamentare europeo di FDI Carlo Fidanza chiede, ad un giornalista infiltrato da imprenditore il finanziamento per campagna elettorale in 'Black’, cioè in nero, mentre Roberto Jonghi Lavarini detto il Barone Nero, coordinatore della campagna elettorale di Fdi a Milano, spiega che attraverso dei loro commercialisti hanno delle 'lavatrici' per rendere puliti i soldi versati in nero. Il Barone Nero spiega sempre all’imprenditore che il sistema lavatrici loro lo hanno usato in altre circostanze elettorali." Cosí in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.

"Se l'inchiesta venisse confermata, - prosegue la nota - questo si chiama riciclaggio ed e’ inaccettabile che questi signori rimangano al loro posto un minuto di più. Per questa ragione questa mattina abbiamo inviato alla procura di Milano un esposto con il quale chiediamo l'apertura di un’inchiesta per accertare i fatti esposti nel servizio di Fan Page e nel caso adottare i provvedimenti necessari. Il sistema delle lavatrici di cui ha parlato il Barone Nero potrebbe aver consentito anche il riciclaggio di denaro sporco di dubbia provenienza, e questo e’ un fatto che va immediatamente accertato."

"Europa Verde esprime inoltre la solidarietà al giornalista de La Repubblica Paolo Berizzi, che e’ sotto scorta per le minacce di morte da parte dei movimenti nazi-fascisti, deriso dall’europarlamentare Carlo Fidanza." Concludono Bonelli ed Evi