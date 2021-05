Fontana: "Zona bianca il 14 giugno. Comunali? Racca persona molto capace"

Se i numeri continuano in questo modo diventeremo sicuramente zona bianca”. Lo ha dichiarato il Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento Salute Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore sociale”, la kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa - organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia. “Il 14 di giugno- ha proseguito Fontana- salvo che il Governo non modifichi qualche disposizione, saremo in zona bianca. Sto andando ad un incontro per capire quali nuovi provvedimenti intendono assumere, se bisogna cambiare qualcosa, faremo delle proposte quantomeno per dare più libertà all'interno della zona bianca. Per la Lombardia io credo che bisogna ridare la possibilità di aprire tutte le attività commerciali ed essere attrattivi nei confronti del turismo”.

Sulla campagna vaccinale: “Abbiamo dati abbastanza positivi: nella la fascia 30-39 hanno aderito 360mila persone in poco più di 24 ore, a cui si devono aggiungere categorie speciali, come insegnanti e personale sanitario, che portano a superare il mezzo milione di persone vaccinate. Complessivamente c'è un'adesione superiore al mezzo milione. Sulle farmacie i problemi non dipendono da noi, ma dalle norme del Governo. Noi abbiamo firmato tutti protocolli, sia quello di marzo che quello di recente, aspettiamo che Figliuolo ci dia il via libera a partire con le vaccinazioni in farmacia”.

Sulla possibile candidatura di Annarosa Racca (Presidente Federfarma Lombardia) alla guida di Milano per la coalizione di centro destra: “Credo che sia una persona molto capace, che ha dimostrato nella sua attività di essere molto brava. Potrebbe essere una bravissima candidata, ma non ho dubbi che qualsiasi persona sceglierà il centrodestra sarà una persona capace”.

“Si sta preparando la seconda fase della campagna – ha detto Guido Bertolaso-. Non solo regione Lombardia ci sta pensando, sono convinto che anche a livello governativo si stia ragionando su cosa fare con l'inizio dell'autunno. Una volta che sarà conclusa questa fase di campagna vaccinale massiva, bisognerà pensare ad un'altra fase. Stiamo contattando tutti i nostri scienziati di riferimento, e tutti sono d'accordo che probabilmente sarà necessaria una dose di richiamo dopo 9 mesi dalla prima inoculazione, perché poi l’immunità inizia a calare. L’unico modo per tenere sotto controllo l’epidemia saranno i richiami, come con altre patologie infettive”.