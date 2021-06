Fontana, Ospedale Fiera in stand-by. Vaccini in vacanza? Siamo pronti

Vaccino: Fontana, dosi in vacanza? Complicato ma siamo pronti

La vaccinazione in vacanza "e' una cosa complicata ma siamo pronti a farlo. Cerchiamo di andare incontro ai nostri concittadini, cercando di cambiare la prenotazione della seconda dose: per ora tramite il call center, da fine mese anche online si potra' modificare la data". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con SkyTg24. "Noi siamo pronti se dovremo vaccinare anche i turisti, a condizione che ci diano le dosi", ha concluso il governatore.

Lombardia dal 14/6 zona bianca

"La Lombardia e' gialla ma noi da piu' di 10 giorni abbiamo numeri da zona bianca, numeri che devono essere confermati fino al 14 giugno. Poi se verranno confermati potremo entrare in zona bianca", ha spiegato Fontana. Dunque dal 14 giugno la Lombardia sara' in zona bianca? "Se le cose vanno in questo modo sicuramente, abbiamo un tasso di incidenza di 31 su 100 mila, una riduzione posti occupati in rianimazione e negli ospedali. Sono tutti dati che confermano che in questo momento saremmo in zona bianca, proseguiamo in questa direzione e saremo in zona bianca".

"La cosa positiva e' che il governo ci sta ascoltando e sta cercando di fare dei passi in avanti verso la normalizzazione. Sarebbe forse il caso di fare qualche passo piu' intenso e forte, ad esempio estendere anche alle zone gialle la possibilita' all'aperto di togliere le limitazioni", ha detto il presidente della Regione Lombardia.

Ospedale in Fiera in stand-by

"L'ospedale in Fiera Milano sta finendo di liberare gli ultimi pazienti, stanno uscendo gli ultimi pazienti guariti. Non lo chiudiamo, lo metteremo in stand-by come era la sua originaria funzione, una funzione di garanzia" nel caso in cui il contagio dovesse riprendere. Insomma, aggiunge Fontana, "non sara' piu' operativo, lo terremo efficiente e pronto a qualunque evenienza. Penso che gli ultimi pazienti verranno dimessi questo fine settimana".

A breve centrodestra annuncera' candidato sindaco

I possibili candidati sindaci di Milano del centrodestra "sono tutti personaggi di qualita', personaggi che potrebbero svolgere in maniera eccellente il ruolo di sindaco". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con SkyTg24. "Non si puo' fare una classifica, sono tutti molto bravi. Siamo pronti per annunciare il nome, credo a breve", ha concluso il governatore.