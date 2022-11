Fontana a Calenda: "Si informi sul nostro operato, eviti vuoti slogan"

Da Varese, dalla sua città, e da quella del compianto Bobo Maroni, Attilio Fontana risponde a Carlo Calenda che oggi lo ha accusato di aver "fatto malissimo soprattutto durante la pandemia". Il governatore, intercettato da Affaritaliani.it Milano, durante il roadshow "Salute, un bene del territorio", tocca proprio il tema della sanità.

Fontana: "E' chiaro che il suo è il modo peggiore ma più semplice per fare politica"

Lì dove il leader di Azione, che oggi ha presentato il gruppo consigliare del Terzo Polo, lo ha colpito: "Sarebbe il caso che Calenda si informasse e controllasse invece di alzare vuoti slogan. E' chiaro che è il modo peggiore ma più semplice per fare politica" .La campagna elettorale è partita. Ed è già in una fase calda. I sondaggi non fanno che alimentare riflessioni e dichiarazioni. L'ultima rilevazione di Izi attesta Fontana al 45,2%, Majorino, candidato del Pd, è dietro al 29,8%. E Letizia Moratti, passata dall'attuazione della riforma sanitaria alla candidatura con il Terzo Polo, è ferma al13,4%.

Sondaggi? Fontana: "Non ci credo, cinque anni fa davano un risultato diverso dall'esito"

Al presidente della Regione, però, i sondaggi non interessano: "Non ci credo molto. Cinque anni fa davano un risultato sostanzialmente opposto all'esito finale. Bisogna continuare a lavorare e presentare una proposta propositiva, credibile e ottimista per il futuro di questa regione.

Fontana: "Lo Stato intervenga per fermare fuga di medici e imprenditori dalla regione"

Fontana è sorridente, spiega, davanti alla platea del Multisala Imperio, quanto la sua giunta si sia impegnata per la sanità. Sfornando una riforma che cattura le attenzioni degli operatori nazionali e internazionali. "Abbiamo la migliore sanità del paese, richieste che arrivano da fuori regione, tornate ai livelli pre Covid. I fatti parlano. Stiamo lavorando per abbattere le liste d'attesa". C'è un problema da affrontare: la carenza di medici. "E' un tema- dichiara Fontana ad Affaritaliani.it Milano - serio. Non uno slogan. E' un fenomento che evidenzia un problema a livello statale. E in Lombardia subiamo la concorezza della Svizzera. Chiederemo quantomeno che si pongano in essere una serie di situazioni fiscali che ci permettano di impedire la fuoriuscita di competenze. E vale anche per gli imprenditori: se non si interviene, avremo purtroppo un'emorragia anche nel tessuto imprenditoriale".