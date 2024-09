Fontana a Ryad, l'ipotesi: un consolato dell'Arabia Saudita a Milano

Istituire un consolato dell'Arabia Saudita a Milano. E' una delle ipotesi prese in considerazione durante gli incontri che il presidente Attilio Fontana e il sottosegretario alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo hanno avuto a Riyad con i vertici del regno saudita nella 'due-giorni' della missione istituzionale di Regione Lombardia. Dopo il bilaterale di martedi' con il ministro degli Investimenti, Khalid Al-Falih, oggi il governatore e' stato ricevuto dai ministri dell'Industria, Bandar Ibrahim Alkhorayef, e dell'Istruzione, Yousef Al-Benyan.

Fontana: "Momento di confronto per condividere progetti internazionali"

"Appuntamenti particolarmente interessanti - commenta il governatore Fontana - che hanno coinvolto diverse organizzazioni lombarde, tra cui Assolombarda, Promos, Fiera Milano, Arexpo e Federlegno. Momenti di confronto per gettare le basi e quindi condividere progetti ed eventi di portata internazionale". E durante i quali, spiega il sottosegretario Cattaneo, come avvenuto con il ministro Khalid Al-Falih, si e' ragionato anche su un'apertura a Milano di un consolato dell'Arabia Saudita.

Cattaneo: "Consolato a Milano avrebbe un significato importante"

"Un'iniziativa - chiosa Cattaneo - in linea con quanto trattato in questi giorni a Riyad e che avrebbe un significato importante visto che nel capoluogo lombardo hanno sede 114 consolati, citta' che insieme a New York detiene il record di presenze in questo ambito". Nella seconda e conclusiva giornata della missione istituzionale anche la tavola rotonda che ha visto protagonisti i rappresentanti del Politecnico di Milano, delle Universita' Statale e Bicocca di Milano e dell'Insubria e del mondo accademico dell'Arabia Saudita.

Collaborazioni e sinergie tra Regione Lombardia e Arabia Saudita

"Questo tipo di attivita' - dice Fontana - andra' a beneficio non solo dei nostri ricercatori, ma anche delle nostre economie. Una collaborazione accademica che, dunque, puo' fungere da catalizzatore per legami imprenditoriali e culturali sempre piu' ampi". Durante la giornata anche l'incontro con il presidente del 'Saudi Italian Business Council' Khamel Al-Munajjed, cui ha fatto seguito una tavola rotonda aperta a tutti gli stakeholders lombardi e ai rappresentanti del settore imprenditoriale saudita con particolare attenzione ai temi dell'innovazione, della mobilita' e del turismo. "Anche qui - concludono Fontana e Cattaneo - abbiamo promosso collaborazioni di varia natura per facilitare accordi creando sinergie e aprendo nuove strade per la cooperazione bilaterale".