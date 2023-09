Fontana: "A un passo dall'autonomia. A Milano va ripensata la mobilità"

"Il superbonus ha avuto conseguenze drammatiche sulle finanze pubbliche impedendo misure di sostegno alla povertà e alla giustizia sociale. Ci sono poi diversi problemi, che vengono anche dall'innalzamento dei tassi di interesse, voluto dalla Bce, e dal rallentamento dell'economia tedesca. Il ministro Giorgetti ha fatto bene a dire le cose come stanno. Si faranno delle rinunce ma queasto governo ha il merito di non guardare all'immediato". Sono le parole che Attilio Fontana affida a Annalisa Chirico in un'intervista uscita oggi, venerdì 8 settembre, su Libero.

Fontana: "Mi auguro che la Pedemontana possa aprire i cantieri entro la fine dell'anno"

Chirico solletica Fontana sulle possibilità del governo Meloni per la Lombardia: "La prima riguarda le infrastrutture - spiega il governatore. Con il ministro Matteo Salvini, abbiamo registrato un deciso cambio di passo. Molte opere si sono sbloccate e altre sono ripartite. Il piglio del ministro ci ha permesso di tornare a credere nella possibilità di fare, oltre che di dire. [...] Mi auguro che la Pedemontana possa aprire i cantieri entro la fine dell'anno".

Autonomia, il governatore lombardo: "Calderoli ha preso il toro per le corna"

Fontana si dice "fiducioso" sul recupero dei tempi per i lavori di Milano-Cortina 2026 mentre, sull'autonomia differenziata, tema molto caro alla giunta lombarda, il governatore afferma: "Io credo in Calderoli che, mi lasci dire, ha preso il torno per le corna. Non so se l'approvazione del ddl avverrà entro il 2023 o nei primi mesi del prossimo anno, ma so che siamo a un passo dall'obiettivo".

Area C: "I cittadini non l'hanno accolta con entusiasmo"

Interrogato sull'Area C, Attilio Fontana spiega che "i cittadini non l'hanno accolta con entusiasmo, anzi se ne lamentano. Intere categorie sono ingiustamente penalizzate: medici agenti di polizia, carabinieri. Va ripensato l'intero sistema della viabilità urbana".