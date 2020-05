"Fontana assassino", la Procura apre un fascicolo sul murale

"Fontana assassino": la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per minacce aggravate e diffamazione, al momento a carico di ignoti, in merito al murales comparso nei giorni scorsi lungo il Naviglio in zona Crescenzago, a Milano. Saranno analizzate le telecamere della zona ma del resto accanto alla scritta c'è il lofo del P.Carc, ovvero il 'Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo', che ha pure rivendicato l'azione sul proprio sito.