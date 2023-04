Fontana: "Auguri a Massimiliano Fedriga"

Un grande abbraccio all'amico e collega Massimiliano Fedriga per la sua riconferma come presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia". Così sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si complimenta con il governatore per la sua rielezione.

Attilio Fontana: "Il buon governo di questi anni è stato ripagato con la fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini"

"Il buon governo di questi anni - ha aggiunto Fontana - è stato ripagato con la fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini. E adesso avanti così per i prossimi cinque anni! Buon lavoro Max!".