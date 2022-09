Fontana: “Avremo Governo di 5 anni. E così sarà con me in Lombardia"

"La vittoria del centrodestra, che in Lombardia ha ottenuto oltre il 50 per cento, conferma che il modello lombardo, con la coalizione unita, è vincente e garanzia di sviluppo, equilibrio e sicurezza per i cittadini. Con Fratelli d'Italia, Forza Italia e centristi, abbiamo ben governato in questi quattro anni e mezzo in Lombardia e ora, finalmente, potremo fare lo stesso in tutto il Paese.

Fontana: “Italiani hanno bisogno di un governo stabile”

Stiamo attraversando un periodo difficile e mai come ora gli italiani hanno bisogno di un Governo solido e compatto, capace di attuare quegli interventi indispensabili per far fronte, in primis, alla crisi energetica".

Fontana: “Come Giunta di centrodestra siamo già intervenuti a livello regionale”

Lo afferma in una nota il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Come Giunta di centrodestra siamo già intervenuti a livello regionale: abbiamo bloccato fino a fine anno gli aumenti per i costi energetici dei canoni delle case Aler; stanziato fondi per sostenere le famiglie di anziani e disabili delle strutture sociosanitarie; destinato 100 milioni di risorse interamente regionali per tutti gli ospedali lombardi. Siamo convinti che ora il futuro Governo nazionale - aggiunge - lavorerà a misure analoghe per tutti gli italiani. Soprattutto farà sentire con maggiore determinazione la propria voce in Europa perchè si giunga a un tetto del prezzo del gas e si ponga fine alla speculazione che sta piegando le nostre imprese e i nostri cittadini. Da oggi deve partire un'azione concreta ed efficace capace anche di attrarre nuovamente la fiducia di quegli elettori che ieri hanno scelto di non votare e che meritano una riflessione e un'attenzione ancora piu' alta da parte della politica", sottolinea Fontana.

Fontana: “Risultato di oggi necessita di riflessione”

"Non nascondo che il risultato di oggi del mio partito necessiti di una seria riflessione. Sono certo che, a partire dall'impegno dei propri militanti e dei tanti amministratori, la Lega saprà immediatamente riannodare il dialogo con le proprie comunità, forte del grande lavoro svolto con i territori e forte della prospettiva della maggiore Autonomia, non più rinviabile. Proprio oggi ci siamo incontrati con Matteo Salvini e i Governatori della Lega, condividendo l'obiettivo di coinvolgere ulteriormente i sindaci, i nostri amministratori locali e ciascun militante in questo percorso. Nel Paese c'e' una maggioranza nuova, solida, coesa. I cittadini hanno scelto senza se e senza ma.



Fontana:”Avremo Governo in carica per i prossimi cinque anni così come in Lombardia”

La prospettiva è chiara - conclude - e avremo un Governo in carica per i prossimi cinque anni e cosi' sarà per la Lombardia, con me, nel prossimo futuro".