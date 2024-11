Fontana, nuova replica a Bankitalia: "La Lombardia è, e sarà sempre, la locomotiva di questo Paese"

“Un’affermazione inopportuna, che la Banca d'Italia dovrà giustificare, spiegando il perché abbia preso questa posizione. La Lombardia, infatti, è sempre di più la locomotiva di questo Paese”. Il governatore lombardo Attilio Fontana è tornato oggi a commentare la dichiarazione di ieri di Bankitalia secondo cui la Lombardia "non è più la locomotiva d'Italia".

“A tal proposito – ha aggiunto il presidente - mi sembra che le affermazioni rilasciate pochi giorni fa dal ministro Giorgetti, non possono che confermare quello che io sto dicendo in questo momento. La Lombardia è, e sarà sempre, la locomotiva di questo Paese”.

"I nostri imprenditori corrono con le mani legate dalla burocrazia"

“Ci sono stati dei rallentamenti, cosa che anche io ho evidenziato. E ciò accade perchè continuiamo a costringere i nostri imprenditori, le nostre forze produttive, a correre con le mani legate dietro alla schiena da questa burocrazia che li soffoca. Da un sistema statale centralista, che ci impedisce di correre veloci come vorremmo. Ciò nonostante la Lombardia continua ad essere un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo”.

Fontana: "L'autonomia renderebbe più competitiva la Lombardia e l'intero Paese"

“Però – ha concluso Fontana - non mi vengano più a dire che l'autonomia non si deve fare. Perché è chiaro che se saremo sempre vincolati da queste leggi, ai lacci e lacciuoli di questa burocrazia insopportabile, non riusciremo certamente a volare alto come potremmo fare. L'autonomia renderebbe più competitiva la Lombardia. Ma renderebbe più competitive l’intero Paese”.