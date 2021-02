Covid: Fontana,bene zona gialla ma va rivisto sistema 'a colori'

"Abbiamo bisogno di rivedere questo sistema che ci tiene in apprensione fino a venerdi' pomeriggio di ogni settimana: dobbiamo dare modo a famiglie, imprese e attivita' commerciali di avere la possibilita' di organizzarsi". Lo afferma il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana in una videomessaggio. E' necessario "un primo e netto cambio di passo", aggiunge rivolgendosi al nuovo governo il governatore, secondo il quale "servirebbe ragionare sulle regole necessarie a svolgere le diverse attivita'" e "non continuare con il metodo geografico dei colori, che e' una continua rincorsa del sali e scendi del virus. Non dobbiamo essere noi a inseguire il virus ma dobbiamo prevedere cio' che fara'", conclude.