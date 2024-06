Fontana: "Bertolaso? Deve portare a compimento il suo mandato in Lombardia"

"Mi sembra che il mio desiderio che Bertolaso continui per tutto il mandato a fare l'assessore sia ovvio. È una persona che svolge bene il suo lavoro e deve poterlo portare a compimento. Quindi è chiaro che Bertolaso continui la sua attività con grande impegno". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una visita al comando dei vigili del Fuoco di Milano di via Messina, ha replicato a chi gli chiedeva di un ipotetico rimpasto di giunta dopo le europee e del futuro dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso. Il governatore, come anticipato da Affaritaliani.it Milano, blinda dunque il suo assessore.

Bertolaso "ha questo unico difetto: quello di vedere più lungo e prima degli altri". Per Fontana "Bertolaso è una persona che svolge bene il suo lavoro e deve poterlo portare a compimento: quindi è chiaro che Bertolaso continui la sua attività con grande impegno", ha aggiunto. "Tutte le cose che fa Bertolaso e che sono ogni tanto sottoposte a polemiche, come per esempio la ricerca di personale ospedaliero all'estero, lui le dice solo un poco prima rispetto agli altri".

Fontana: “Se Magoni sceglie il seggio europeo, provvederemo ad un rimpasto”

Il governatore della Lombardia ha parlato anche della questione relativa a Lara Magoni, sottosegretaria allo Sport eletta a Bruxelles con Fratelli d'Italia: "E' sicuramente previsto se la sottosegretaria Magoni deciderà di optare per il seggio del Parlamento Europeo. Se lei opterà per quella scelta – continua Fontana -, è chiaro che dovremo provvedere poi ad un rimpasto, ma non credo ce ne siano altri in previsione".